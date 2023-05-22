Спасти огурцы от бактериоза: какое народное средство поможет в этом

Как избавить огурцы от такой напасти, как бактериоз, чтобы спасти урожай? Конечно, лучше принять предупредительные меры.
В качестве профилактического средства - приготовить настой луковой шелухи. Для этого 100 гр. луковой шелухи залить 2 ведрами горячей воды (70-80 градусов), накрыть крышкой и дать пару суток настояться. Поливать из расчета 3-4 л на 10 кв.м.
Неплохая защитная мера также - частое проветривание теплицы.
В качестве превентивной меры нужно также обработать хлорной известью (200 гр. на 10 л воды).
С осени также надо уничтожить растительные остатки, а весной - обеззаразить семена.
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