Спасти огурцы от бактериоза: какое народное средство поможет в этом

Как избавить огурцы от такой напасти, как бактериоз, чтобы спасти урожай? Конечно, лучше принять предупредительные меры.

В качестве профилактического средства - приготовить настой луковой шелухи. Для этого 100 гр. луковой шелухи залить 2 ведрами горячей воды (70-80 градусов), накрыть крышкой и дать пару суток настояться. Поливать из расчета 3-4 л на 10 кв.м.

Неплохая защитная мера также - частое проветривание теплицы.

В качестве превентивной меры нужно также обработать хлорной известью (200 гр. на 10 л воды).

С осени также надо уничтожить растительные остатки, а весной - обеззаразить семена.