Спасти огурцы от бактериоза: какое народное средство поможет в этом

14:38 2023-05-22

Если на листьях огурцов появились маслянистые угловатые пятна либо желтоватые капельки, нужно срочно принимать меры.

Как избавить огурцы от такой напасти, как бактериоз, чтобы спасти урожай? Конечно, лучше принять предупредительные меры. 

В качестве профилактического средства - приготовить настой луковой шелухи. Для этого 100 гр. луковой шелухи залить 2 ведрами горячей воды (70-80 градусов), накрыть крышкой и дать пару суток настояться. Поливать из расчета 3-4 л на 10 кв.м. 

Неплохая защитная мера также - частое проветривание теплицы. 

В качестве превентивной меры нужно также обработать хлорной известью (200 гр. на 10 л воды). 

С осени также надо уничтожить растительные остатки, а весной - обеззаразить семена. 

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