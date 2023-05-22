ВС России ликвидируют украинскую ДРГ в Белгородской области

14:50 2023-05-22

Как заявил в понедельник, глава Белгородской области, мобильные силы направлены на ликвидацию ДРГ в Гайворонском районе региона.

Вячеслав Гладков отметил в своем Телеграм, что украинские диверсанты тайно проникли на территорию Грайворонского района.

«Вооруженные силы Российской Федерации вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — пишет губернатор.

Отметим, что противник предпринял артобстрел из минометов по территории района, чтобы под его шум забросить ДРГ.

В результате атаки двое жителей получили тяжелый ранения, сообщил Гладков.

Грайворон расположен всего в пяти километрах от границы с Украиной, в нем проживает около 6 000 человек.