ВС России ликвидируют украинскую ДРГ в Белгородской области

Вячеслав Гладков отметил в своем Телеграм, что украинские диверсанты тайно проникли на территорию Грайворонского района.

«Вооруженные силы Российской Федерации вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — пишет губернатор.

Отметим, что противник предпринял артобстрел из минометов по территории района, чтобы под его шум забросить ДРГ.

В результате атаки двое жителей получили тяжелый ранения, сообщил Гладков.

Грайворон расположен всего в пяти километрах от границы с Украиной, в нем проживает около 6 000 человек.