В Костюковичах подросток администрировал радикальный Telegram-канал и призывал к насилию

14:51 2023-05-22

Следственный комитет Республики Беларусь сообщил, что в Костюковичах 17-летний подросток с тремя единомышленниками (19 - 27 лет) администрировал закрытый радикальный Telegram-канал и призывал к насилию.

По данным следствия, фигуранты призывали нападать на сотрудников милиции и забирать у них оружие, останавливать военную технику, а также рассказывали о способах применения зажигательной смеси «Коктейль Молотова».

Новых участников закрытого радикального Telegram-канала подросток искал среди тысяч своих подписчиков в TikTok.

Следователи выявили более 15 эпизодов преступной деятельности задержанных сотрудниками милиции злоумышленников.

Отмечается, что на допросе костюковчанин и его единомышленники признали свою вину и раскаялись в содеянном.