В Костюковичах подросток администрировал радикальный Telegram-канал и призывал к насилию

По данным следствия, фигуранты призывали нападать на сотрудников милиции и забирать у них оружие, останавливать военную технику, а также рассказывали о способах применения зажигательной смеси «Коктейль Молотова».

Новых участников закрытого радикального Telegram-канала подросток искал среди тысяч своих подписчиков в TikTok.

Следователи выявили более 15 эпизодов преступной деятельности задержанных сотрудниками милиции злоумышленников.

Отмечается, что на допросе костюковчанин и его единомышленники признали свою вину и раскаялись в содеянном.