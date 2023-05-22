Поврежден саженец яблони: как ему быстро и эффективно помочь

Как помочь саженцу яблони, если случайно триммером вдруг срезало кору? Опытные садоводы советуют: при неглубокой ране, когда оказались поврежденными лишь верхние слои коры, надо очистить ранку, удалить грязь и обеззаразить ее - медным купоросом либо бордоской жидкостью.

Чтобы закрыть поверхность, можно использовать садовый вар или готовую садовую замазку. Еще вариант - приготовить самодельную замазку.

Для этого смешать свежий коровяк с чистой красной глиной в соотношении 1:1, довести состав до консистенции густой сметаны и наложить смесь на рану. После этого - обвязать ствол обычной чистой мешковиной либо садовым бинтом.

Также можно наложить повязку с раствором гетеро­ауксина. Для этого четверть таблетки стимулятора растворить в 15 мл водки, вылить раствор в 2 л воды, размешать и смочить в этой жидкости марлю. Потом наложить марлю на рану и обмотать пленкой, оставив так до заживления раны.

При более серьезном повреждении надо поступать подобным образом, однако быстро залечить рану не получится, а иногда лечение вообще может и не помочь.

Необходимо следить за состоянием ранки, и при необходимости обработать ее повторно, чтобы стимулировать рост новых тканей и предупредить инфекции. Чтобы облегчить задачу самому дереву, можно немного проредить крону либо нормировать урожай.

При этом в приствольный круг осенью можно внести фосфорно-калийные удобрения, так дереву будет легче пережить зиму.