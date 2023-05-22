Опытные хозяйки поделились рецептом курицы "A LA CACCIATORE"

Томят их с сезонными грибами, томатно-винным соусом, травами и специями.
Это блюдо, можно спокойно ставить в холодильник, разогревать на следующий день, а оно станет еще более насыщенным, ароматным и не потеряет свою текстуру.
Время приготовления ~ 1 ч. 30 м.
Что понадобится:
глубокая сковорода
500 гр. куриных бедер
6 зубчиков чеснока
1 желтый перец
1 красный перец
2-3 ст.л. оливкового/любого растительного масла
300 гр. грибов
1 большая морковка
1 луковица
1/2 чашки черных оливок
тимьян/розмарин на вкус
150 мл. красного сухого вина
1 стакан томатной ПАССАТЫ (можно заменить на томаты в сс или томатный сок в крайнем случае)
200 гр. свежих томатов
1/2 ч.л. хлопьев чили (опционально)
зелень по вкусу , я взяла кинзу и свежий шпинат
Советую вам изначально подготовить все ингредиенты, тогда потом будет намного проще и быстрее. Чеснок измельчить, морковь и грибы порезать на дольки, а лук, сладкий перец и томаты порезать на кубики. Грибы можно взять любые, я выбрала шампиньоны "портобелло", они более плотные и мясистые и лучше сохраняют свою структуру, да и чего таить, коричневые шляпки выглядят куда-более аппетитными) Ножки отрезала - они волокнистые и грубоватые, в соусе точно будут лишними.
Куриные бедра заправляем солью и черным перцем. Ставим глубокую сковороду на средний огонь, добавляем пару ложек оливкого масла и бросаем чеснок секунд на 20-30.
Затем добавляем туда грибы, перец, лук, морковь и зелень. Прибавляем огонь и в течении 5-7 минут обжариваем, чтобы лук стал прозрачным, а овощи мягкими.
Помешиваем овощи и выкладываем в сковороду бедра. Не нужно их зажаривать до корочки, ведь ни к этому эффекту мы стремимся в этом блюде, просто доведите их до полуготовности ( признаком будет то, что мясо станет белым).
Добавляем вино и в течении минут 7 даем ему выпариться.
В конце добавляем томатную пасту, нарезанные томаты и хлопья чили. Приправляем солью, перцем ,любимыми специями, убавляем огонь и накрываем крышкой минут на 40. Поверьте, это будут самые долгие 40 минут в вашей жизни, потому что запах реально сводит с ума.
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