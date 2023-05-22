Пугачева расстроилась, что Буйнов и Басков даже не поздоровались с ней на похоронах Юдашкина

15:44 2023-05-22

Алла Пугачева расстроилась из-за того, что ее коллеги по сцене Александр Буйнов и Николай Басков "сделали из нее нерукопожатную".

Алла Пугачева заявила, что только пресс-секретарь Дмитрий Песков вел себя как настоящий мужчина. Он поприветствовал певицу на прощании с модельером Валентином Юдашкиным, поцеловал ей руку и перекинулся парой слов.

Коллеги же Аллы Борисовны по сцене Александр Буйнов и Николай Басков делали вид, что артистка для них пустое место и даже не думали ее приветствовать.

Певица затаила обиду на "неблагодарных" артистов, которые сделали из нее "нерукопожатную".

После похорон друга знаменитость снова вернулась в Израиль.

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