Пугачева расстроилась, что Буйнов и Басков даже не поздоровались с ней на похоронах Юдашкина

Алла Пугачева заявила, что только пресс-секретарь Дмитрий Песков вел себя как настоящий мужчина. Он поприветствовал певицу на прощании с модельером Валентином Юдашкиным, поцеловал ей руку и перекинулся парой слов.
Коллеги же Аллы Борисовны по сцене Александр Буйнов и Николай Басков делали вид, что артистка для них пустое место и даже не думали ее приветствовать.
Певица затаила обиду на "неблагодарных" артистов, которые сделали из нее "нерукопожатную".
После похорон друга знаменитость снова вернулась в Израиль.
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