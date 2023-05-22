Свекла пошла в стрелки и плохо растет: где и какие были допущены ошибки

Почему свекла порою плохо растет, а некоторые сеянцы вообще идут в стрелки? Как поясняют эксперты, корнеплоды могут замедлить рост по разным причинам: из-за загущенной посадки, в результате которой растения недополучают света, влаги и питания. Потому сеянцы нужно прореживать.

Свекла может медленно расти из-за слишком плотной почвы. Чтобы этого избежать, грядки периодически надо рыхлить. Кроме того, следует знать, что свекла любит солнечные места, в первой половине вегетации нуждается в хорошем поливе.

До конца июля - начала августа, когда корнеплоды растут и формируются, их надо подкармливать азотными удобрениями. А когда созревают — калийными.

Сажая свеклу, надо знать, какая кислотность почвы на участке. Дело в том, что при повышенной кислотности растения отстают в росте, слабо формируют корнеплоды, а их листья краснеют.

Чтобы им помочь, надо внести сухую золу (по стакану на 1 м погонный м бороздки). Можно приготовить зольный раствор (2 ст.золы на 10 л воды).

Главная причина стрелкования культуры - холод. Ранний посев в холодную землю, весеннее похолодание после появления всходов или посев под зиму - все это не лучшим образом влияет на свеклу.

Если цветоносы уже образовались, исправить что-то не получится. Свеклу придется вырвать, потому что корнеплод будет мелким и жестким, «деревянным».

Против стрелкования эффективна лишь профилактика. Это - выбор правильных сортов и гибридов, которые устойчивы к стрелкованию, посев в оптимальные сроки и правильные заготовка и подходящие условия хранения семенного материала.