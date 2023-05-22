Избавить огород от стресса: почему огороды надо поливать водой только комнатной температуры

Обязательно ли поливать огород теплой водой? Зачем опытные дачники набирают воду в емкости, чтобы она нагревалась на солнце? Надо ли градусу воды уделять такое внимание?

Эксперты объясняют: если поливать культуры слишком холодной водой (из колодка или крана), растения могут заболеть, потому что для них это - температурный стресс.

И слишком холодная, и горячая вода негативно отражается на всасывающей способности корневой системы и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Если вода будет холоднее плюс 15 градусов, риск развития болезней у культуры возрастает.

Самая комфортная для полива температура воды - плюс 18-22 градуса.

Более всего чувствительны к градусу воды тыквенные культуры: для их полива лучше использовать воду температурой порядка плюс 22 градуса. Пасленовые можно поливать и более прохладной - около плюс 18 градусов, они плохо переносят перегрев корней.

Не слишком теплая вода также подойдет и белокочанной капусте в сильную жару (при поливе под корень, методом дождевания). Также желательно избегать контраста между градусом воды и окружающей среды (почвы и воздуха), потому что для растения такая ситуация тоже будет стрессовой.