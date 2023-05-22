Молочная подкормка для сказочного цветения орхидеи: совет опытного цветовода

Молоко - доступный и полезный для орхидей продукт, помогает им расти, гармонично развиваться, укрепляет иммунитет и улучшает качество цветения.

В молоке содержатся необходимые растению азот, калий, кальций, магний, а также это богатый источник белка.

Азот нужен для формирования листиков и бутонов.

Кальций помогает корням и стеблям расти крепкими, делает растение устойчивым к заболеваниям.

Калий нужен для поддержания стабильного водного баланса, регуляции дыхательных процессов, способствует обильному цветению.

Магний помогает протеканию фотосинтеза, усиливает яркость окраса листвы и цветков.

Белок нужен как строительный материал для роста тканей.

Молоко образует на поверхности растения тонкое покрытие, своеобразный защитный барьер. Он бережет орхидею от посягательств вредителей, бактерий, грибковых инфекций.

От молочной подкормки на листьях цветка появится красивый глянец.

Итак, готовим раствор. На пол литра отстоянной или дождевой воды берем столовую ложку молока (лучше жирное, цельное коровье).

Перемешайте все и полейте орхидею, ставим цветок в большой таз с горшком и обильно поливаем. Даем время, чтобы раствор пропитал почву полностью. Хватит 15 минут.

Потом лишнюю жидкость надо слить, орхидею вернуть на место.

Точно такую же процедуру делать можно 1-2 раза в месяц. Тогда получите шикарное и длительное цветение любимых цветов на зависть друзьям и знакомым.

Молоком можно просто протирать листики растения, придавая им яркий, здоровый, красивый вид. Используйте ватные диски.

Разводим для этой процедуры столовую ложку молока в 2 столовых ложках воды. Делаем так 1-2 раза в неделю. Так мы уберем пыль и другие загрязнения, оздоровим листовые пластины.

Если слишком увлечься процедурой и добавить молока больше, чем надо, появится плохой запах, растение может притормозить в росте.

В чем плюсы подкормки молоком? Натуральная и безопасная, без химии и токсичных веществ, не вредит растению, почве, экологии.

Дешевый продукт, всегда доступен, применим к разным видам орхидей.