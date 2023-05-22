Лучшие соседи для смородины: какие растения укрепят здоровье кустарника и увеличат урожай ягод

Какие растения нужно посадить рядом со смородиной, чтобы обе культуры чувствовали себя отлично и радовали урожаем?

Жимолость

Она отлично ладит со смородиной, не требует особого ухода, отличается стойкостью к холодам, потому для черной смородины лучшего соседа не найти.

Яблоня

Такие садовые культуры тоже не спорят друг с другом, и их можно смело сажать рядом.

Голубика

У смородины и голубики много общего. Они любят грунт с высокой кислотностью, требуют регулярного увлажнения почвы. Они прекрасно растут рядом, и не вредят один одному.

Лук и чеснок

Эти овощи отличаются сильным запахом, который может отогнать от черной смородины многих вредителей, включая почкового клеща. Для кустов смородины это очень благоприятное соседство.