Лучшие соседи для смородины: какие растения укрепят здоровье кустарника и увеличат урожай ягод

Какие растения нужно посадить рядом со смородиной, чтобы обе культуры чувствовали себя отлично и радовали урожаем?
Жимолость
Она отлично ладит со смородиной, не требует особого ухода, отличается стойкостью к холодам, потому для черной смородины лучшего соседа не найти.
Яблоня
Такие садовые культуры тоже не спорят друг с другом, и их можно смело сажать рядом.
Голубика
У смородины и голубики много общего. Они любят грунт с высокой кислотностью, требуют регулярного увлажнения почвы. Они прекрасно растут рядом, и не вредят один одному.
Лук и чеснок
Эти овощи отличаются сильным запахом, который может отогнать от черной смородины многих вредителей, включая почкового клеща. Для кустов смородины это очень благоприятное соседство.
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