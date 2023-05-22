Цветы клематиса станут пышнее: какими подкормками его нужно для этого обеспечить

Чем порадовать клематис, чтобы его цветение было пышным, ярким и радовало как можно дольше?

Это растение будет очень благодарно за подкормку раствором борной кислоты.

Для его приготовления надо 2 гр. вещества растворить в 1 ст.горячей воды, а потом довести объем воды до 10 л. Полить под клорень.

Спустя неделю нужно подкормить клематисы раствором сульфата калия (25-30 гр. на 10 л воды), пролить под корень.

Ближе к сентябрю очень полезно почву под кустом разрыхлить, и внести под него по половине столовой ложки суперфосфата и сернокислого калия.