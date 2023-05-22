Кадыров рассказал Путину о причинах роста своей бороды, связав это с СВО

22 мая глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что во время недавней беседы с Владимиром Путиным российский президент действительно обратил внимание на удлинение его бороды. По словам Кадырова, он объяснил Путину, что принял решение отпустить бороду на время проведения специальной военной операции в Украине.

Рамзан Кадыров подчёркивает, что дня представляющих Чечню военных ведение СВО является не только мероприятием по защите отечества, но и "священный джихад против сатанистов".