Нитраты в овощах: насколько опасны, стоит ли их опасаться

К нитратам довольно долго относились с осторожностью, так как ряд исследований показал, что потенциально эти соединения могут вызывать рак, сообщает Рамблер.

Однако более поздние работы показали, что нитраты в еде даже полезны для сердечно-сосудистой системы и способны снизить риск заболеваний сердца, деменции и диабета.

Ученые австралийского университета Эдит Коуэн рассказали, что люди получают нитраты из мяса, овощей, воды. Современные рекомендации, касающиеся нитратов, действуют с семидесятых годов прошлого века, и не проводят между ними различий.

Но с тех пор собраны доказательства, что не все нитраты вредны одинаково.

В отличие от нитратов из воды и мяса, богатые нитратами овощи содержат высокий уровень витамина С и (или) полифенолов, которые способны ингибировать образование вредных N-нитрозаминов, которые связаны с раком. Добавки с высокой дозировкой нитратов уже применяются для улучшения физической работоспособности в спорте, — сказала одна из авторов исследования Кэтрин Бондонно.

Она отметила: не стоит бояться нитратов в овощах, хотя и перебарщивать тоже. 200 граммов сырых либо 100 граммов приготовленных листовых овощей либо свеклы в сутки достаточно для того, чтобы они оказали положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.