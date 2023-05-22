Ядовитая приманка: какое растение надо посадить с картофелем, чтобы он не боялся колорадского жука

Колорадский жук доставляет немало головной боли огородникам. Они пробуют разные способы борьбы с этим вредителем. Одна из таких мер - посадка на картофельной плантации душистого табака.

Дело в том, что это растение довольно устойчиво к инфекциям и вредителям. В его состав входят фитонциды, способные отпугивать вредных насекомых. Соответственно, оно способно отпугнуть и колорадских жуков с картофеля, который растет по соседству.

Душистый табак неприхотлив: ему не страшны ни дождь, ни солнце. Для жука он действует как идеальная ядовитая приманка.

Радиус действия душистого табака - до 50 метров.

В идеале его надо сажать по периметру картофельных грядок или в междурядья на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. После этого колорадские жуки покинут участок навсегда.