Жителя Гамбурга приговорили к трем годам тюрьмы за то, что он поддержал СВО

По словам представителя суда, приговор был обусловлен ​​главным образом тем, что обвиняемый уже был приговорен к тюремному заключению окружным судом Берлина в апреле за нападение на журналиста после демонстрации нестандартного мышления.

По юридическим причинам должен был быть сформирован так называемый тотальный приговор.

Берлинский суд приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за нападение.

Гамбургское разбирательство касалось 44 эпизодов нарушения законодательства.

Согласно обвинительному заключению, 32-летний мужчина "оправдывал агрессивную войну России против Украины" в социальных сетях, а также назвал Украину «террористическим государством».

Он вел канал в сети Telegram, название и логотип которого были основаны на символике ультранационалистической российской партии «Другая Россия».