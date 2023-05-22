Какое огородное растение навсегда избавит от колорадского жука: просто посадите это на участке

Чтоб избавиться от опасного вредителя, достаточно посадить на участке душистый табак. Он содержит особые фитонциды, которые отпугивают колорадского жука.

Растение неприхотливо, практически никогда не более, не требует особого ухода и служит идеальным природным инсектицидом.

Лучше всего сажать душистый табак вместе с картофелем. С таким помощником не придется каждый день собирать колорадского жука с растений.

Но и это еще не все плюсы. Душистый табак оень приятно пахнет, а заодно украшает участок своими цветами.