Дачники поделились удивительным лайфхаком: как вырастить богатый урожай огурцов без полива

Для этого нужно вскопать грядку под огурцы, как обычно, а потом сделать вокруг нее траншеи значительной глубины.

Почву на грядке нужно полить кипятком, а траншеи заполнить водой и дождаться, когда она полностью впитается.

Затем сверху укладывают черную пленку, присыпают по краям землей и оставляют на 3 дня для прогрева грунта и образования конденсата.

Потом в пленке делают разрезы и сажают в них огурцы в шахматном порядке на расстоянии 20 см друг от друга.