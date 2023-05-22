Садоводы рассказали, когда и чем нужно подкармливать кабачки для большого урожая

Первая подкормка проводится примерно через 10 дней после посадки кабачков, когда появятся первые всходы. Для этого используются минеральные и органические удобрения с азотом.

Второй раз кабачков нужно подкормить в период цветения. Подкормка должна содержать калий, подойдут готовые удобрения или раствор древесной золы.

Для третьей подкормки нужно использовать составы, в которых необходимые растению вещества содержатся в определенном соотношении.

Во время плодоношения кабачки можно уже не подкармливать. А если есть желание внести удобрение, то лучше использовать карбамид или суперфосфат.