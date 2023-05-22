Дачный эксперт назвал подкормку, из-за которой огурцы вырастают мягкими и сильно горчат

Многие дачники пользуются народными рецептами, используют аптечные препараты и составы собственного приготовления, но не всегда делают это правильно.

Например, йод можно вносить в почву только в виде водного раствора. Если просто накапать препарат на землю, у огурцов не будет ни твердости, ни хруста.

По такому же принципу действует нашатырный спирт. Из-за него листья начнут сохнуть и желтеть, а урожай не порадует.

При неправильной дозировке вредным оказывается даже куриный помет. Его также нельзя использовать по время плодоношения.