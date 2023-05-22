Дачники рассказали, как быстро уничтожить всю сныть в огороде без использования химии

Особенностью сныть является способность размножаться и семенами, и корешками. Она вырастает до метра в высоту.
Сныть можно удалить механическим способом с помощью вил. Но не следует перекапывать грядку, иначе сорняк распространится еще быстрее.
Другой вариант борьбы со снытью – мульчирование почвы. Для этого подойдут картон или другой непрозрачный материал.
Еще один способ – посадить растения, с которыми сныть не сможет конкурировать. Это герань, рута луговая или подсолнух.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__