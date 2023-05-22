Дачники назвали две копеечные подкормки из аптеки для всех огородных растений сразу

Подкормка на основе перекиси водорода считается безопасной в экологическом плане и дает впечатляющий эффект.

Средство на основе этого препарата успешно борется с заболеваниями растений, стимулирует их рост и улучшает структуру почвы.

Нашатырный спирт позволяет избежать дефицита азота, особенно необходимого огородным культурам в начале вегетации.

Для быстрого роста и укрепления рассады нужно смешать перекись водорода 3% и аммиак с водой, а затем провести обработку растений этим раствором.