Дачники назвали две копеечные подкормки из аптеки для всех огородных растений сразу

Подкормка на основе перекиси водорода считается безопасной в экологическом плане и дает впечатляющий эффект.
Средство на основе этого препарата успешно борется с заболеваниями растений, стимулирует их рост и улучшает структуру почвы.
Нашатырный спирт позволяет избежать дефицита азота, особенно необходимого огородным культурам в начале вегетации.
Для быстрого роста и укрепления рассады нужно смешать перекись водорода 3% и аммиак с водой, а затем провести обработку растений этим раствором.
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