Как избавиться от мух дома и на даче без химических средств: поможет ботва томатов

Далеко не всегда можно использовать химические средства вроде дихлофоса. Но существует не менее эффективное натуральное средство.

Это обычная ботва помидоров, с помощью которой можно ликвидировать мух в беседке, на веранде или в комнате.

Для этого достаточно отломать несколько побегов томатов и поставить их в вазу с водой в том месте, откуда нужно выгнать мух.

Насекомые не переносят резкий запах, который издают растения. Очень скоро вокруг не останется ни одной мухи.