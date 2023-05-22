Как избавиться от мух дома и на даче без химических средств: поможет ботва томатов

Далеко не всегда можно использовать химические средства вроде дихлофоса. Но существует не менее эффективное натуральное средство.
Это обычная ботва помидоров, с помощью которой можно ликвидировать мух в беседке, на веранде или в комнате.
Для этого достаточно отломать несколько побегов томатов и поставить их в вазу с водой в том месте, откуда нужно выгнать мух.
Насекомые не переносят резкий запах, который издают растения. Очень скоро вокруг не останется ни одной мухи.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__