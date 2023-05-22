Как ускорить созревание томатов с помощью обычной водки: опытный дачник поделился необычным рецептом

Для этой цели потребуется алкогольный напиток без каких-либо добавок, но его можно заменить спиртом.

Нужно взять шприц, наполнить его спиртом или водкой и ввести по 0,5 мл в каждый недозревший помидор.

Такое средство подходит только для тех плодов, которые уже выросли до нужного размера, но не успели созреть из-за плохой погоды.

Инъекция водки ускорит созревание томатов на несколько дней. Но важно учитывать, что на сорванные плоды это средство не подействует.