Дачный эксперт рассказал, чем подкормить чеснок весной, чтобы к осени созрели крупные головки

Лучшим средством для подкормки чеснока считается раствор аммиачной селитры и сульфата магния.

В таком удобрении содержится азот, который отвечает за наращивание зеленой массы и формирование головок.

Подкормка является источником магния, от которого зависят вкус чеснока и его устойчивость к болезням.

Для приготовления удобрения нужно смешать по 20 г аммиачной селитры и сульфата магния с 10 л воды, а затем использовать состав для опрыскивания растения после появления у него 3-5 листьев.