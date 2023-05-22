Дачный эксперт рассказал, чем подкормить чеснок весной, чтобы к осени созрели крупные головки

Лучшим средством для подкормки чеснока считается раствор аммиачной селитры и сульфата магния.
В таком удобрении содержится азот, который отвечает за наращивание зеленой массы и формирование головок.
Подкормка является источником магния, от которого зависят вкус чеснока и его устойчивость к болезням.
Для приготовления удобрения нужно смешать по 20 г аммиачной селитры и сульфата магния с 10 л воды, а затем использовать состав для опрыскивания растения после появления у него 3-5 листьев.
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