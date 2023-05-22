Дачный эксперт назвал первую подкормку для томатов весной: многие садоводы ошибаются

Опытные дачники советуют использовать комплексные минеральные удобрения, которые содержат все необходимые компоненты.

Для приготовления подкормки потребуется ведро воды. Лучше всего, если это будет дождевая вода, но можно взять и просто отстоявшуюся.

В воду добавляют 20 г калиевой селитры, которая обеспечит помидоры веществами, необходимыми им в этот период.

Подходящее время для первой подкормки томатов наступает через 10 дней после высадки рассады в грунт.