Многие удобрения нельзя смешивать и вносить в почву одновременно

До и после применения навоза и птичьего помета, а также совместно с ними нельзя удобрять почву мелом, известью, селитрой, сульфатом аммония и золой.

Известь хорошо сочетается с мочевиной и хлористым калием. Смешивать эти средства нужно непосредственно на огороде перед их применением и вносить в почву в процессе перекопки.

Доломит не следует соединять с другими удобрениями, особенно с навозом, карбамидом, селитрой и суперфосфатом. Такое соединение может очень сильно навредить растениям.

До и после аммиачной соли и суперфосфата нельзя вносить в землю удобрения, в составе которых присутствуют бор, азот, селитра, кальций и известь. Дело в том, что при взаимодействии этих элементов в воздух улетучивается аммиак.