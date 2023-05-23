Как защитить клубнику от гнили и вредителей с помощью вилки: необычный лайфхак от опытных дачников

Многие дачники отказываются от использования химикатов на своих участках, а для защиты клубники от вредителей использую пластиковые вилки.
Для этого нужно сломать по два средних зубца у каждого прибора и воткнуть вилки в грунт так, чтобы зубцы смотрели вверх.
Получится своеобразная рогатка, на которую нужно аккуратно уложить ягоды, чтобы они висели, как на веревке.
В таком виде даже самая крупная клубника не будет лежать на земле и гнить, а вредители не смогут добраться до ягод.
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