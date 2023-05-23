Огородники поделились секретным рецептом подкормки из крахмала и овсянки, которая заменит все удобрения сразу

Для приготовления такого состава не нужны особые усилия и дорогостоящие компоненты, это не занимает много времени.

В подкормке нет вредной химии, зато содержатся питательные вещества. Для ее приготовления потребуются только овсянка и крахмал.

Нужно смешать 1 ст.л. овсяных хлопьев и 1 ч.л. крахмала с 2 л воды и настоять 2 часа. После этого раствор процеживают, добавляют 1 л воды.

Для полива огородных культур под корень полученный состав нужно разбавить 5 л отстоявшейся воды.