Дачники назвали несколько эффективных способов избавиться от клещей на участке

Первое, что нужно сделать – это организовать покос травы и удаление сухих растений, в которых могут жить клещи.
Высокая влажность, тень от низкорослых кустов и деревьев создают благоприятные условия для жизни насекомых.
Можно попробовать привлечь на участок естественных врагов клещей. К ним относятся птицы, лягушки и ежи.
Для обработки территории можно использовать специальные химические и биологические препараты.
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