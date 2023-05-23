Дачники назвали несколько эффективных способов избавиться от клещей на участке

Первое, что нужно сделать – это организовать покос травы и удаление сухих растений, в которых могут жить клещи.

Высокая влажность, тень от низкорослых кустов и деревьев создают благоприятные условия для жизни насекомых.

Можно попробовать привлечь на участок естественных врагов клещей. К ним относятся птицы, лягушки и ежи.

Для обработки территории можно использовать специальные химические и биологические препараты.