Дачники назвали несколько эффективных способов избавиться от клещей на участке

02:38 2023-05-23

Клещ очень опасен тем, что переносит опасные заболевания. Но опытные дачники знают, как избавиться от вредителя.

Первое, что нужно сделать – это организовать покос травы и удаление сухих растений, в которых могут жить клещи.

Высокая влажность, тень от низкорослых кустов и деревьев создают благоприятные условия для жизни насекомых.

Можно попробовать привлечь на участок естественных врагов клещей. К ним относятся птицы, лягушки и ежи.

Для обработки территории можно использовать специальные химические и биологические препараты.

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