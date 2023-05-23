Садоводы рассказали, что делать с дорожками между грядками, чтобы на них не росли сорняки

Но есть способы избавиться от сорной травы на дорожках без прополки, например, засыпав их каменной крошкой, гравием или щебнем.

Можно замульчировать дорожки в огороде опавшими листьями, соломой, опилками или древесной корой.

Еще один вариант – застелить дорожки полиэтиленовой пленкой, под которой сорняки не смогут получать солнечный свет и разрастаться.

Правда, такой материал не отличается долговечностью, со временем потребуется его замена, а в дождь покрытие может стать скользким.