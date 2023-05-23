Садоводы рассказали, что делать с дорожками между грядками, чтобы на них не росли сорняки

02:44 2023-05-23

В огороде приходится пропалывать не только грядки, но и дорожки между ними, ведь там тоже растут сорняки.

Но есть способы избавиться от сорной травы на дорожках без прополки, например, засыпав их каменной крошкой, гравием или щебнем.

Можно замульчировать дорожки в огороде опавшими листьями, соломой, опилками или древесной корой.

Еще один вариант – застелить дорожки полиэтиленовой пленкой, под которой сорняки не смогут получать солнечный свет и разрастаться.

Правда, такой материал не отличается долговечностью, со временем потребуется его замена, а в дождь покрытие может стать скользким.

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