Огородники назвали удобрение, после которого урожай перца увеличивается в разы

Вносить их нужно начинать еще до высадки рассады перца в открытый грунт. Грядку предварительно следует удобрить.

Для этого вносятся компост, суперфосфат, сернокислый калий, аммиачная селитра. Эти удобрения обеспечат растение необходимыми веществами.

При посадке перца в лунку следует положить суперфосфат, сернокислый калий, мочевину, древесную золу, перемешать все это и залить водой.

В случае большой разницы между ночными и дневными температурами перцу потребуется укрытие.