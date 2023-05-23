Огородники назвали удобрение, после которого урожай перца увеличивается в разы

Вносить их нужно начинать еще до высадки рассады перца в открытый грунт. Грядку предварительно следует удобрить.
Для этого вносятся компост, суперфосфат, сернокислый калий, аммиачная селитра. Эти удобрения обеспечат растение необходимыми веществами.
При посадке перца в лунку следует положить суперфосфат, сернокислый калий, мочевину, древесную золу, перемешать все это и залить водой.
В случае большой разницы между ночными и дневными температурами перцу потребуется укрытие.
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