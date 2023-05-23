Дачники объяснили, почему клубника становится мелкой и как этого избежать

Но есть и другие причины, например, дефицит питательных веществ. В этом случае нужно своевременно вносить подкормки.
Ягоды становятся мелкими, если посадки клубники слишком густые. В такой ситуации придется удалить или пересадить часть кустов.
На клубничной грядке может быть лишком много так называемых мужских растений, которые не дают урожая.
Причиной измельчания ягод могут оказаться вредители и болезни, поэтому не стоит забывать о профилактической обработке.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__