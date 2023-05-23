В теплице появились плесень и грибок: как быстро очистить грядки с помощью активированного угля

Проще всего сделать это с помощью дешевого препарата, который продается в каждой аптеке – активированного угля.
Для устранения плесени и грибка нужно измельчить 5 таблеток угля и растворить их в 5 л отстоявшейся воды.
Затем этим раствором следует хорошо пролить грядки. Активированный уголь не навредит растениям.
Уголь также можно использовать для укоренения отростков. Таблетки предотвратят загнивание молодого побега.
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