В теплице появились плесень и грибок: как быстро очистить грядки с помощью активированного угля

Проще всего сделать это с помощью дешевого препарата, который продается в каждой аптеке – активированного угля.

Для устранения плесени и грибка нужно измельчить 5 таблеток угля и растворить их в 5 л отстоявшейся воды.

Затем этим раствором следует хорошо пролить грядки. Активированный уголь не навредит растениям.

Уголь также можно использовать для укоренения отростков. Таблетки предотвратят загнивание молодого побега.