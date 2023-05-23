Садоводы рассказали, как подкармливать кустарники и деревья весной для богатого урожая

В этот период формируется зеленая масса, поэтому плодовым деревьям и ягодным кустам нужен азот.
Для роста боковых побегов необходим калий, для образования плодов и укрепления корней – фосфор.
Весной в приствольные круги деревьев и кустарников вносится суперфосфат в количестве 40-50 г на квадратный метр.
Источником калия могут стать комплексные удобрения либо сернокислый калий. Азот растения могут получить из раствора куриного помета или навоза.
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