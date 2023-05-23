РИА Новости: Армения согласна считать Нагорный Карабах частью Азербайджана

До этого Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что Армения и Азербайджан должны признать обоюдную территориальную целостность согласно административным границам, установленным еще в Советском Союзе.

Никол Пашинян:

Те 86,6 тысячи квадратных километров [территория Советского Азербайджана] включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт.

По мнению премьера Армении, после признания Ереваном Нагорного Карабаха территорией Азербайджана в Баку должны признать территориальную целостность Армении площадью 29,8 тыс. квадратных километров.

Такой была территория Армении в Советском Союзе. Также Пашинян указал на необходимость четких гарантий от этнических чисток и геноцида армянских граждан, проживающих в Нагорном Карабахе.

Как известно, карабахский конфликт продолжается уже более 30 лет. В прошлом году Россия вместе с США и ЕС выступила посредником в обсуждении будущего мирного договора между Арменией и Азербайджаном.