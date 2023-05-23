Суперурожай фасоли: какие хитрости помогут его собрать

09:04 2023-05-23

Это растение богато белком, витаминами и полезными микроэлементами, потому оно незаменимо на кухне.

Какие секреты выращивания спаржевой фасоли должен знать каждый дачник?

Прежде всего, нужно помнить, что для этого растения не надо использовать азотные подкормки. Как и другие бобовые, фасоль способна фиксировать азот прямо из атмосферы - при помощи почвенных бактерий.

Акцент при выращивании культуры надо делать на калий. Но вносить калийные удобрения после того, как начнется цветение и появятся первые стручки. Калий будет способствовать повышению урожайности фасоли.

Эта культура любит влагу, потому равномерное увлажнение в течение сезона тоже вносит лепту в повышение урожайности, а также питательной ценности плодов.

Грядку с фасолью надо мудьчировать - измельченными листьями, подсушенной травой, иглицей - любыми органическим материалом. Мульча позволит сохранять почву влажной и рыхлой, будет сдерживать рост сорняков и обеспечит культуре дополнительное питание.

Чтобы стручков выросло больше, их надо регулярно срывать, чтобы не допустить перерастания. Если останутся переросшие стручки, растение растратит много сил на те семена, которые там находятся.

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