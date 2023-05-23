Защитить завязи томатов: чем их опрыскать, чтобы не болели и не опадали

Опытные дачники экспериментальным путем создают свои уникальные составы для подкормок и обработки растений. В частности, автор канала "Сад, дача, огород" на платформе Дзен разработала рецепт подкормки, который в разы увеличивает урожай томатов.

Он применяется в период завязывания цветов и гарантирует то, что они не опадут. Соответствено, и урожай будет большим. Томаты будут активно завязывать плоды и не подвергнутся распространенным помидорным болячкам.

Что это за подкормка? В ее состав входят молоко, мочевина, йод, марганец и борная кислота. Для приготовления надо в 100 мл теплой воды развести 1,5 гр. борной кислоты. В эту смесь добавить марганец (на кончике ножа). Все энергично перемешать, чтобы смесь стала однородной.

Потом влить 200 мл молока, всыпать 1,5 ст. л. мочевины и в конце - 1 каплю йода.

Полученный концентрат развести в ведре воды и опрыскать грядки с томатами. Повторить процедуру 3-4 раза, начиная отсчет от момента цветения.

Результат будет фантастическим!