Галкин резко ответил Васильевой на ложь о нем

Татьяна Васильева рассказала, что 21 февраля 2022 года была участницей программы Максима Галкина, а на следующий день тот укатил за рубеж. Кроме того, актриса заверила, что всю передачу Галкин бегал "выпить".

Юморист предположил, что у звезды картины "Самая обаятельная и привлекательная" явные проблемы с памятью. Он задался вопросом, если он все шоу бегал туда-сюда, чтобы "заправиться", как же выпуск получился хорошим.

По поводу отъезда также нестыковка. 23, 24 и 25 февраля 2022 Галкин отснял еще целый пул программ "Лучше всех!".

Также комик отрицает тот факт, что он желает всем артистам-патриотам медленной смерти.