Чем заменить навоз: сидераты способны гарантировать еще более обильный урожай

Сидераты, высаженные на освободившихся грядках, страхуют почву от пересыхания и эрозии, защищают грядки и от сорной травы.

Какой сидерат лучше всего посеять весной или даже летом? Автор канала "Сад, дача, огород" на платформе Дзен советует использовать горчицу.

Она отлично рекультивирует грунт, повышая его плодородие. Горчица бывает жёлтой и белой, и в огородных целях использовать можно как ту, так и другую - обе принесут огороду много пользы, - отметила автор.

Горчица славится мощной корневой системой, которая способна разрастись до двух метров глубины. Корни вытягивают питательные компоненты из нижних слоев земли, и эти вещества потом остаются в растениях, а при перегнивании - насыщают верхние слои грунта.

Почва после горчицы становится более рыхлой, и её структура заметно улучшается.

Кроме того, горчица вносит огромную лепту в дело борьбы со слизнями и плодожорками: ее корни содержат эфирные масла, отпугивающие таких вредителей.

Горчица при этом не должна расти долго - ее надо скосить спустя месяц после посева. Такой срок оптимален потому, что растение становится жёстким, а значит, дольше будут перегнивать в грунте.