Чаша Ликурга, изготовленная римлянами в 4 веке, скрывает в себе весьма необычную тайну

Этот предмет действительно может изменять свой цвет в зависимости от освещения.

После долгих исследований выяснилось, что этот кубок был создан мастерами прошлого с использованием невероятно сложных техник, которые сегодня мы называем - нанотехнологиями.

Причина в том, что его создатели добавили в дихроичное стекло, из которого он изготовлен, микрочастицы золота и серебра размером всего 50 нанометров. Для сравнения, кристалл сахара больше в 1000 раз.

Так или иначе, эта идея оказалось гениальным решением, поскольку именно эти крошечные частицы отвечают за рассеивание света таким необычным образом. И, следовательно, меняют цвет самого кубка.

Первоначально, когда ученые только обнаружили эту чашу, они пришли к выводу, что присутствие этих металлов было лишь совпадением.

Однако эта гипотеза вскоре была исключена, так как они обнаружили, что срезы на кубке и его качество обработки говорят о том, что 1600 лет назад римляне были первыми людьми, применившими нанотехнологии на практике. Загвоздка в том, что непонятно, как они это сделали и куда исчезло их оборудование.