Генерал Руцкой жестко раскритиковал систему снабжения ВС РФ

Александр Руцкой - потомственный военный. Он прошёл Афганистан, плен и возвращение на родину. Участвовал в политической жизни России. Недавно генерал жестко раскритиковал организацию обеспечения участников СВО.

Критикуя недостатки в ВС РФ, он отметил, что особенно всё стало заметно, когда начались перебои - с поставками питания, обмундирования, предметов первой необходимости, отмечает автор канала "История в деталях" на платформе Дзен.

Огрехи при этом выявлялись в размещении и организации учебных занятий, транспортировке военных до мест назначения, - цитирует Руцкова блогер.

Офицер с боевым прошлым считает недопустимым, что "парни вынуждены ждать, когда им дадут нормальную форму, обеспечат комплектом первой необходимости":

Дожили: деревнями собирают посылки нашим парням. Шлют носки, сигареты, собирают средства на квадрокоптеры и тепловизоры. Эшелонами идёт помощь, собранная народом. А где же наша система снабжения?

Руцкой считает, что одна из причин проблем в армии кроется в том числе в "модернизации армии Анатолием Сердюковым" на западный манер.

Ничего западного никогда у нас не приживалось, не считая отдельных личностей. Вот потому имеем то, что имеем: бюрократическую махину власти, не способную оперативно решать стоящие перед ней вопросы, - цитирует Руцкого автор.

И добавляет, что нужно наладить нормальную систему снабжения, без посредников. Тогда в лучшую сторону изменится и положение вещей.