При загадочных обстоятельствах: какую тайну хранит стол в кафе, унесший жизни 17 человек

В кафе "The Delta Saloon", которое прописалось в Вирджиния-Сити (штат Невада) в качестве музейного экспоната хранится древний стол. Вокруг него установлено ограждение - чтобы посетители нечаянно не прикоснулись и вследствие не были прокляты, сообщает автор канала "Малдер расскажет" на платформе Дзен.

Этот предмет мебели изготовили примерно в 1850 году, и первоначально он стоял в казино "Faro". Именно здесь стол завоевал свою репутацию несчастливого. А все потому, что, кто бы за него ни садился, проигрывал все свои деньги. Посетители стали его избегать, и владелец был вынужден продать стол.

В 1860 году его купил человек, известный как "Чёрный Джейк". Он привёз стол в Вирджиния-Сити и установил дома. Иногда за ним играли в покер друзья хозяина. Через год владелец стола проиграл за ним всё свое имущество, и на следующий день мужчину нашли мёртвым - прямо за столом. Он покончил с собой.

Следующей жертвой этого стола стал Чарли Стоктон, который за один вечер проиграл 70 000 долларов. После проигрыша он выхватил пистолет и выстрелил в себя. По некоторым данным, пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли его спасти - через несколько дней Чарли умер.

Затем стол попал к Дэвиду Либсу - человеку, в свое время обыгравшему "Чёрного Джейка". Но, как только он перенес стол к себе домой, с его семьёй начали происходить несчастья.

В итоге вся семья Дэвида, состоящая из 5 человек, была найдена мёртвой за столом. Как установили специалисты, причиной смерти детей и взрослых стал цианид.

Следующий хозяин стола, имя которого неизвестно, также умер при очень загадочных обстоятельствах. Как и "Чёрный Джейк", он использовал стол для игры с друзьями. Финал был, как и в предыдущих случаях....

В 1871 году стол опять был куплен "The Delta Saloon". Новый хозяин установил его в углу заведения и разрешил посетителям играть за столом в карты. Проклятие опять-таки не заставило себя ждать.

Но на этом жертвы стола не закончились: их пополнили ещё несколько человек. Люди начали побаиваться стола, и владелец убрал его в подвал. После этого о нём забыли на целых 70 лет.

В 1989 году у "The Delta Saloon" сменился владелец: им стал Джордж Грайс. Он обратил внимание на красивый стол, который стоит в подвале без дела. И, не зная его истории, опять поставил стол в салун.

Через год там появился некто Скот Джонсон. Мужчина предложил владельцу кафе сыграть на золотое кольцо, но в результате мужчины так раззадорились, что играли всю ночь.

К утру выяснилось: Грайс проиграл всё: дом, салун, несколько лошадей. Как только радостный Джонсон покинул теперь уже свой салун, он услышал выстрел: бывший хозяин покончил с собой.

Все, кто играл за этим столом, признавались, что испытывали странное ощущение - казалось, будто за столом сидел ещё кто-то - невидимый игрок, помогавший одному и мешавший другому.

Так или иначе, но сейчас этот стол считается настоящей реликвией, и посмотреть на нее приезжают люди со всей Америки.