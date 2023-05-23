Огородник со стажем рассказал, какая подкормка для лука в мае-июне самая лучшая

Конечно, для хорошего результата не забываем про весь комплекс традиционных процедур ухода - полив, рыхление, прополка.

Вместе с правильным питанием все эти меры демонстрируют усиленный эффект, и в итоге мы получаем завидный урожай, которого хватит и на еду, и на запасы к зиме.

Итак, делаем первую подкормку, когда зеленые перышки только начинают отрастать. Второй раз кормим, как пройдет 2-3 недели. В это время идет активный рост луковиц.

Третья подкормка приходится на период перед сбором урожая: это будет где-то за 15 дней до указанного срока.

При недостатке азота перья лука будут чахлыми, слабыми, бледными или даже желтыми.

Поэтому в первый раз даем растению азотное удобрение: аммиачную селитру, мочевину, карбамид, сульфат аммония, кальциевую селитру.

Как давать? На 10 л воды добавляем полторы столовых ложки любого из названных препаратов. Полив допускается под корневую часть или через лейку по листьям.

Второй вариант азотной подкормки - органика, для тех, кто предпочитает кормить растения только всем натуральным. Берем конский или кроличий навоз, птичий помет, настой трав.

С приготовлением рабочего раствора придется немного повозиться. Если применяем коровяк/кроличий навоз, тогда в 10 л воды размешиваем 2 кг продукта. Затем держим в тепле до 7 дней.

Собираясь поливать, снова разбавляем уже настоявшуюся смесь: на литр смеси берем 10 литров чистой воды. Полив делается строго под корень.

Все то же самое проделываем с куриным пометом, в конце перед поливом разбавить надо пол литра настоя в 10 литрах воды.

Как поступаем с травой? Собираем целое ведро сорной травы, туда же наливаем воду до верха, герметично упаковываем. Настаиваем семь дней в тепле.

После этого на два литра настоя добавляем по ведру чистой воды. Поливы тоже проводим в корневую часть.