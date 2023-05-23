Пищевое золото просто золото и всё, без примесей, которое в составе продукта помечается как Е175

Золотом покрывают десерты, добавляют в напитки (обычно хлопья), посыпают различные блюда.

Самые ранние свидетельства использования пищевого золота относятся к древним египтянам (почти 5000 лет назад).

Египтяне использовали золото для умственного, телесного и духовного очищения, потому что верили, что оно обладает божественными свойствами. Так же многие алхимики варили лечебные зелья с золотом.

В качестве съедобного декора золото использовали и майя с инками, и японцы и короли разных эпох.

Парацельс (1493—1541), основатель современной фармакологии, делал пилюли с золотом.

Золото никаким образом не усваивается организмом. Оно выходит в неизменном виде, поэтому, если доверять логике - пользы никакой.

Продавцы пищевого золота уверяют, что польза заоблачная и лечит почти всё. Исследования, проводимые в 1975 и 2016 году показали, что никакой пользы все-таки нет.