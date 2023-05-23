Немоляева объяснила массовые обращения звезд-иноагентов в суд с требованием снять с них позорный статус

11:55 2023-05-23

Актриса Светлана Немоляева убеждена, что покинувшие Россию артисты не могут собирать за границей залы, по этой причине желают вернуться домой "чистыми" без "приписки" иностранный агент.

Светлана Немоляева высказалась относительно массовых обращений звезд-иноагентов РФ в суд. Актриса убеждена, что все дело в невостребованности этих артистов за границей.

Максим Галкин, Семен Слепаков, Земфира и другие не менее известные в России личности обратились в судебные инстанции РФ, чтобы их исключили из списка иностранных агентов.

Немоляева убеждена, что артисты в шоке от новой зарубежной площадки.

В Израиле даже такие концертные залы как в России отсутствуют.

Она отметила, что израильское ТВ не может дать тому же Галкину вести программы на миллионную аудиторию. Своим мнением по поводу именитая артистка поделилась в интервью изданию "АиФ".

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