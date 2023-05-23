Немоляева объяснила массовые обращения звезд-иноагентов в суд с требованием снять с них позорный статус

Светлана Немоляева высказалась относительно массовых обращений звезд-иноагентов РФ в суд. Актриса убеждена, что все дело в невостребованности этих артистов за границей.
Максим Галкин, Семен Слепаков, Земфира и другие не менее известные в России личности обратились в судебные инстанции РФ, чтобы их исключили из списка иностранных агентов.
Немоляева убеждена, что артисты в шоке от новой зарубежной площадки.
В Израиле даже такие концертные залы как в России отсутствуют.
Она отметила, что израильское ТВ не может дать тому же Галкину вести программы на миллионную аудиторию. Своим мнением по поводу именитая артистка поделилась в интервью изданию "АиФ".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__