Немоляева объяснила массовые обращения звезд-иноагентов в суд с требованием снять с них позорный статус

Светлана Немоляева высказалась относительно массовых обращений звезд-иноагентов РФ в суд. Актриса убеждена, что все дело в невостребованности этих артистов за границей.

Максим Галкин, Семен Слепаков, Земфира и другие не менее известные в России личности обратились в судебные инстанции РФ, чтобы их исключили из списка иностранных агентов.

Немоляева убеждена, что артисты в шоке от новой зарубежной площадки.

В Израиле даже такие концертные залы как в России отсутствуют.

Она отметила, что израильское ТВ не может дать тому же Галкину вести программы на миллионную аудиторию. Своим мнением по поводу именитая артистка поделилась в интервью изданию "АиФ".