Кокорин: столицу РФ могут перенести в Сибирь к 2080 году из-за изменений климата

Российский климатолог Алексей Кокорин утверждает, что в случае подъёма средней общемировой температуры на пять градусов по отношению к концу 19-го века столица России будет перенесена в Сибирь. При этом учёный полагает, что перенос российской столицы в Сибирь может состояться к 2080-му году.

По словам Кокорина, глобальное потепление спровоцировало мировых лидеров заключить Парижские соглашения, предполагающие углеродную нейтральность, которую в Европе хотят достичь к 2050-му году, а в России и Китае к соблюдению данного принципа хотят прийти к 2060-ым.

Вместе с тем подъём глобальной температуры в мире на 2,5 градуса в среднем всё равно случится к 2080-му году, что спровоцирует появление волн жары по всему миру раз в три года, а не раз в десять, как статистически было раньше. Всё это может заставить правительство задуматься о переносе столицы РФ из Москвы в Сибирь.