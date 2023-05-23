Сусальное золото и белый трюфель: в Японии создали рецепт самого дорогого мороженого в мире

Особенный десерт из очень редких ингредиентов создал бренд мороженого Cellatо из Японии, сообщает Вокруг света. Компания поставила себе задачу соединить в этом рецепте европейские и японские традиции.

Рецепт разрабатывали полтора года, а автором лакомства считается один из известных шеф-поваров страны Тадаёси Ямаду.

В состав элитного мороженого входят выращенный в Италии белый трюфель, цена которого достигает двух миллионов японских иен (более 15 тысяч долларов) за килограмм.

В его составе также есть съедобное сусальное золото и натуральный сыр пармиджано реджано. Лакомство украшает сакекасу — это пастообразный ингредиент, приготовленный из осадка, полученного в процессе приготовления саке.

Одна порция флагманского десерта обходится гурманам в 873 400 японских иен (6696 долларов США). Продают это лакомство вместе со специальной ложечкой: она сделана вручную из материалов, используемых в Японии при строительстве храмов и святынь.

Дополнительно мороженое советуют полить маслом белого трюфеля, его поставляют отдельно.