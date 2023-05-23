Знающий садовод объяснил, почему деревья в саду не выпускают почки даже в мае и что с этим делать

Весной появления зелени на деревьях, а потом и цветения ожидают все дачники. Но что делать, если дерево не спешит оживать после зимы?

Надо ли понимать это так, что растение погибает и пора убирать его из сада, или нужно попробовать его реанимировать.

Разбираемся в причинах явления. Есть некоторые сорта деревьев, для которых позднее появление почек - это норма, это их сортовая особенность.

Они могут ожить даже в июне, даем им срок до 10-го числа. Но и они уже в середине мая должны проявить какие-то признаки жизни, а именно - выпустить или раскрыть почки.

Вторая причина такого "поведения" дерева - вымерзание. Если оно сильно переохладилось зимой, то от стресса сможет избавиться лишь ближе к лету. Можно помочь дереву в этом.

Делаем две процедуры: перекопка и полив приствольного круга; подкормка антистрессовыми препаратами.

Но если прошло уже 10 июня, а дерево по-прежнему остается безжизненным, то спасать его уже бессмысленно и нужно выкорчевывать.

Рекомендуем на смену таким растениям высадить холодоустойчивые экземпляры, чтобы не повторить печальную ситуацию.