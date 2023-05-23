Знающий садовод объяснил, почему деревья в саду не выпускают почки даже в мае и что с этим делать

12:37 2023-05-23

Некоторые деревья после зимнего периода покоя не могут никак проснуться почти до конца весны. Они не проявляют признаков жизни, не раскрывают почки, не выпускают листья. Выясняем, надо ли дать шанс таким деревьям или нужно корчевать.

Весной появления зелени на деревьях, а потом и цветения ожидают все дачники. Но что делать, если дерево не спешит оживать после зимы?

Надо ли понимать это так, что растение погибает и пора убирать его из сада, или нужно попробовать его реанимировать.

Разбираемся в причинах явления. Есть некоторые сорта деревьев, для которых позднее появление почек - это норма, это их сортовая особенность.

Они могут ожить даже в июне, даем им срок до 10-го числа. Но и они уже в середине мая должны проявить какие-то признаки жизни, а именно - выпустить или раскрыть почки.

Вторая причина такого "поведения" дерева - вымерзание. Если оно сильно переохладилось зимой, то от стресса сможет избавиться лишь ближе к лету. Можно помочь дереву в этом.

Делаем две процедуры: перекопка и полив приствольного круга; подкормка антистрессовыми препаратами.

Но если прошло уже 10 июня, а дерево по-прежнему остается безжизненным, то спасать его уже бессмысленно и нужно выкорчевывать.

Рекомендуем на смену таким растениям высадить холодоустойчивые экземпляры, чтобы не повторить печальную ситуацию.

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