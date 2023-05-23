28-летний житель Солигорского района задержан в Минске за организацию порностудии

Следствием установлено, что мужчина около года назад создал порностудию, в которой выполнял функции режиссёра, видеооператора и актёра, а также администрировал приватные Tg-каналы и специализированный сайт.

Отснятый на собственной порностудии контент фигурант распространял через продажу ссылок, стоимость доступа к которым варьировалась от 25 до 120 Евро.

Кроме того, житель Солигорского района зарабатывал не только на зрителях из сети Интернет, но и на девушках, которые принимали непосредственное участие в создании контента.

Задержанный находил «актрис» в социальных сетях и вместо того, чтобы платить им за съёмки, он брал с них деньги, передавая готовые ролики в качестве портфолио.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.