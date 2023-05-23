На Могилёвщине сотрудники УБЭП УВД ликвидировали подпольный мясокомбинат

Харкевич уточнил, что 38-летний предприниматель приобретал скот за наличные денежные средства у лиц, занимающихся его скупкой в сельскохозяйственных организациях Могилевской и Витебской областей, а также у физлиц.

Для разделки, заморозки и хранения туш фигурант переоборудовал в цех по переработке мяса принадлежащий ему дом в Могилевском районе, однако никаким санитарно-эпидемиологическим нормам здание не соответствовало.

Правоохранителями обнаружены производственные помещения, технологическое и холодильное оборудование, а также фасованное в блоки по 12-20 кг мясо говядины общим весом более 16,5 т и свыше тысячи банок тушёнки.

Отмечается, что необходимых ветеринарных документов на продукцию, которая реализовывалась предпринимателем на территории Беларуси и России, не было.

Андрей Харкевич резюмировал, что по факту нарушения ветеринарных норм и налогового законодательства проводится проверка.